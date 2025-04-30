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Новый водный мир: эта планета не похожа ни на что, когда-либо виденное астрономами

  • 30.04.2025, 17:39
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Новый водный мир: эта планета не похожа ни на что, когда-либо виденное астрономами

Она в 2,3 раза больше Земли.

Вокруг звезды Kepler-10, расположенной на расстоянии примерно 560 световых лет от нас, вращается две планеты. Первая является каменистым миром, а вторая — миром, свойства которого, долгое время не удавалось точно определить. Новые данные показывают, что это мир, который не похож ни на одну ранее обнаруженную планету.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

В 2011 году астрономы обнаружили планету Kepler-10 b и она стала первым каменистым миром, найденным за пределами Солнечной системы. Немного позже ученые обнаружили вторую планету Kepler-10 c, которая, как и первая вращается вокруг звезды Kepler-10. Все эти годы астрономы пытались выяснить точные характеристики планеты Kepler-10 c и наконец-то это им удалось. Оказалось, что эта планета намного больше Земли и скорее всего состоит из водяного льда.

Авторы исследования выяснили, что планета Kepler-10 c в 2,3 раза больше Земли, а ее объем — в 13 раз больше, чем у нашей планеты. Масса этого мира в 11 раз больше, чем у Земли, а значит он имеет меньшую плотность, чем каменистые планеты, хотя он и имеет твердую поверхность. Напоминаем, что каменистыми планетами являются те, что имеют твердую поверхность, как у Земли, Марса, Венеры и Меркурия. Такие планеты считаются планетами земной группы.

Новые данные также показали, что планета Kepler-10 c, скорее всего является водным миром, то есть она покрыта глубоким океаном, а также имеет атмосферу, состоящую из водяного пара. Но ученые считают, что это не просто водный мир, а может быть ледяной водный мир с дифференцированными слоями.

Что касается планеты Kepler-10 b, то, как выяснили астрономы, она примерно в 1,47 раза больше Земли, а ее масса примерно в 3 раза больше, чем у нашей планеты. Этот мир вращается так близко к своей звезде, что его поверхность скорее всего покрыта расплавленной лавой. Ученые оценивают орбитальный период планеты Kepler-10 b в меньше, чем 24 земных часа. В то же время планета Kepler-10 c находится дальше о своей звезды и ее орбитальный период составляет 45 земных дней. Напоминаем, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за почти 365 дней.

Астрономы ранее обнаружили эти планеты с помощью транзитного метода, когда они, проходя перед своей звездой, блокировали часть ее света. Новые данные были получены с помощью изучения гравитационного влияния планет на свою звезду. Оно вызывает так называемое колебание звезды и это позволило ученым получить более точные оценки свойств двух миров. Но в рамках этого исследования астрономы обнаружили, что вокруг звезды Kepler-10 вращается еще одна планета.

Она получила название Kepler-10 d и этот мир находится дальше двух ранее известных планет. Орбитальный период этой планеты составляет примерно 151 земной день. Ученые считают, что эта планета примерно в 12 раз массивнее Земли, а потому не сильно отличается от Kepler-10 c.

Астрономы считают, что как минимум планета Kepler-10 c сформировалась гораздо дальше от своей звезды, где водяной лед накапливался на планете, а затем она переместилась ближе к звезде, и возможно, некоторые ее слои растаяли. Но богатый водный состав сохранился.

Таких миров нет в Солнечной системе, а потому они привлекают особенное внимание астрономов, ведь помогают лучше понять эволюцию разных типов планет.

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