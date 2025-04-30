Сегодня состоится второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов 30.04.2025, 18:06

«Барселона» примет «Интер».

Сегодня, 30 апреля, пройдет второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 30 апреля (время — минское):

22:00. «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия).

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встречались «Арсенал» и «ПСЖ», победу в матче со счетом 1:0 одержали парижане.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». «Реал» также является абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Сливочные» выигрывали Лигу чемпионов 15 раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com