Сын Ли Куан Ю: Отцу не понравился бы нынешний Сингапур 30.04.2025, 18:08

Ли Сянь Ян

Ли Сянь Ян раскритиковал сингапурские власти, обвинив их в коррупции.

Ли Сянь Ян, сын основателя Сингапура Ли Куан Ю, раскритиковал действующее правительство за недостаточную прозрачность финансовой системы. По его мнению, репутация Сингапура как свободного от коррупции государства «находится под угрозой».

The Times опубликовала колонку Ли, в которой тот оценил нынешнее состояние Сингапура, правительство которого его отец возглавлял 25 лет — с момента получения независимости в 1965 году. 3 мая в Сингапуре пройдут всеобщие выборы. Однако, по мнению Ли Сянь Яна, нет никаких шансов, что политическое устройство островного государства изменится.

С мая 2024 года пост премьер-министра Сингапура занимает Лоуренс Вонг, который представляет ведущую в стране «Партию народного действия». С 1959 по 1991 ее возглавлял Ли Куан Ю.

«Партия, которая правила непрерывно с 1959 года, больше не выполняет своих обязательств перед народом. В то же время она становится все более авторитарной за счет репрессивных законов. Сингапур по-прежнему является автократией, но уже не такой, как представлял себе мой отец», — пишет Ли Сянь Ян.

Ли-младший отметил, что его отец «был продуктом борьбы Сингапура за государственность». Ли Куан Ю всегда требовал от чиновников «соблюдения высоких стандартов» и увольнял тех, кто не соответствовал.

«Сингапурцы заслуживают открытого и подотчетного правительства и большего влияния на политику. Подлинная демократия также поможет сделать Сингапур более устойчивым в противостоянии внешним вызовам. Даже мой отец предсказывал, что день «должен наступить», когда Партия народного действия больше не будет у власти», — пишет автор.

Ли Сянь Ян — бывший генеральный директор Singapore Telecommunications Limited, член Сингапурской партии прогресса. Он младший сын первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который скончался от воспаления легких 23 марта 2015 года в возрасте 91 года. В 2022 году Ли Сянь Ян с женой уехал из Сингапура в Великобританию, где им предоставили убежище.

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