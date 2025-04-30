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За год количество ИП в Беларуси уменьшилось на 6,3%

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  • 30.04.2025, 18:17
За год количество ИП в Беларуси уменьшилось на 6,3%

Желание Лукашенко пожать руку последнему предпринимателю стало на шаг ближе к реализации.

Диктатор Лукашенко раньше заявлял, что он пожмет руку последнему предпринимателю. Это желание стало на один шаг ближе к реализации. По состоянию на январь-март 2025 года в Беларуси насчитывалось 234 009 индивидуальных предпринимателей (ИП) — на 6,3% меньше, чем по итогам аналогичного периода 2024-го (249 752), свидетельствует проведенный изданием «Позiрк» анализ данных Национального статистического комитета.

В то же время в первом квартале года в стране было 158 000 юридических лиц (152 725; +3,5%).

22 апреля 2024 года Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Документом предусмотрены две категории, занимающиеся предпринимательской деятельностью: юридические и физические лица. К юридическим лицам отнесены малые организации с числом сотрудников до 100 человек, средние — до 250 и крупные — свыше 250, к физическим лицам — ремесленники, владельцы агроусадеб, самозанятые, индивидуальные предприниматели. Основные его положения вступили в силу 1 октября прошлого года.

Для ИП, чьи виды экономической деятельности не включены в новый перечень, установлен переходный период с 1 октября 2024 года до 31 декабря 2025 года. В этот срок предприниматели должны перерегистрироваться в коммерческие организации по упрощенной процедуре, соблюдая требования законодательства.

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