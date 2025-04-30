Цены на нефть Brent упали ниже $62 за баррель 1 30.04.2025, 18:22

Апрель может стать худшим месяцем для нефтяных цен за последние почти 3,5 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 2,11% — до $61,95 за баррель по состоянию на 17:50 по Минску. Нефть марки Brent торговалась ниже отметки $62 за баррель впервые за три недели — с 9 апреля.

К 17:55 по Минску падение замедлилось до 1,85%, котировки были на уровне $62,11 за баррель.

По итогам апреля цены на нефть могут показать самое сильное падение за месяц с ноября 2021 года, пишет Reuters. Торговые войны негативно отразились на ожиданиях по спросу на топливо, при том что давление на рынок также оказывают опасения по поводу растущего предложения.

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