ЕС направит почти 1 миллиард евро на новые оборонные проекты 30.04.2025, 18:40

Украинские предприятия участвуют в программе Европейского оборонного фонда впервые.

Европейская комиссия инвестирует 910 млн евро в 62 проекта в рамках программы Европейского оборонного фонда, в которой могут участвовать не только государства Евросоюза и Норвегия, но и — впервые — Украина. Об этом сообщила в среду, 30 апреля, пресс-служба Еврокомиссии, передает DW.

Инвестиции направлены на устранение главных пробелов в европейском оборонном потенциале, например в сферах мобильности войск и защиты от беспилотников. Всего на конкурс было подано почти 300 заявок. В число отобранных проектов вошел украинский Small UAS, направленный на разработку новейших аэросистем, управляемых искусственным интеллектом (ИИ).

Девять проектов посвящены созданию прорывных технологий, в частности, проект METASTEALTH, разрабатывающий стелс-материалы нового поколения. Среди других примеров — проект ENGRTII, который объединяет более 45 промышленных компаний и научных центров для разработки европейского вертолетного аппарата следующего поколения к 2030 году. Еще один проект, EUROSWEEP, предусматривает создание единой автономной европейской системы траления мин.

Кроме того, будут профинансированы крупные проекты в других категориях, таких как защита от оружия массового поражения, защита солдат, подводная война, а также в областях ИИ, квантовых технологий, кибернетики. Помимо этого, был отобран засекреченный проект по противодействию гиперзвуковым планирующим летательным аппаратам, его бюджет составит 78 млн евро.

Новая оборонная стратегия ЕС

«Отобранные предложения поддерживают развитие критически важного потенциала, например, систем противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотных летательных аппаратов, которые позволят европейским вооруженным силам реагировать на возникающие угрозы и защищать наших граждан, будь то путем укрепления нашей коллективной обороны или путем поддержки наших партнеров, таких как Украина, в их усилиях по защите от иностранной агрессии», - отметил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Эти инвестиции Европейского оборонного фонда нацелены на развитие европейской оборонной промышленности в соответствии с новым планом Еврокомиссии по перевооружению к 2030 году и Белой книгой по обороне. С учетом новых выделенных средств общий объем финансирования ЕС совместных оборонных исследований и разработок с 2021 года превысит 4 млрд евро.

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