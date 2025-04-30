Белорус вез в салоне «Жигулей» теленка 30.04.2025, 18:48

Видеофакт.

Житель Гомельской области вез в салоне «Жигулей» теленка. Животное в авто заметил водитель попутной легковушки и снял об этой поездке видео, которое мгновенно завирусилось в соцсетях, передает «Зеркало».

Выяснилось, что сельчанин купил теленка и усадил его на заднее сиденье своих «Жигулей», чтобы отвезти в соседний город. Так он хотел сэкономить на транспортировке.

«Однако водитель не учел несколько моментов: если ехать на незарегистрированном авто без техосмотра и с нарушением правил перевозки грузов, получится не экономия, а пачка административок. Какую он и получил в тот же день», — сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

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