Белорус вез в салоне «Жигулей» теленка
- 30.04.2025, 18:48
Видеофакт.
Житель Гомельской области вез в салоне «Жигулей» теленка. Животное в авто заметил водитель попутной легковушки и снял об этой поездке видео, которое мгновенно завирусилось в соцсетях, передает «Зеркало».
Выяснилось, что сельчанин купил теленка и усадил его на заднее сиденье своих «Жигулей», чтобы отвезти в соседний город. Так он хотел сэкономить на транспортировке.
«Однако водитель не учел несколько моментов: если ехать на незарегистрированном авто без техосмотра и с нарушением правил перевозки грузов, получится не экономия, а пачка административок. Какую он и получил в тот же день», — сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.