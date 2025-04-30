Сенсация в Испании: белоруска Саснович выбила №1 посева Catalonia Open 30.04.2025, 19:21

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Белорусская теннисистка в трех сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Белорусская теннисистка Александра Саснович продолжает выступление на турнире категории WTA 125 Catalonia Open, проходящем на грунтовых кортах в испанском городе Вике.

В матче второго круга Саснович, занимающая 110-е место в рейтинге WTA, обыграла 25-ю ракетку мира – канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

Противостояние продолжалось более двух часов и выдалось напряженным.

Первый сет остался за белоруской, которая сумела навязать сопернице свою игру и уверенно завершила партию со счетом 6:4.

Во втором сете инициатива перешла к Фернандес. Она прибавила в агрессии и без особых проблем сравняла счет по партиям – 6:2.

Однако в решающем сете Саснович снова проявила характер. Она с первых геймов завладела инициативой, допустила минимум ошибок и уверенно довела матч до победы.

Канадка явно не ожидала такого поражения и покинула корт чуть не в слезах, пишет «Точка».

Этот успех стал сенсацией турнира – Лейла Фернандес была посеяна под первым номером и считалась одной из главных фавориток на титул.

В четвертьфинале Саснович встретится с Карлотой Мартинес Сирес – представительницей Испании, занимающей 147-ю позицию в рейтинге WTA.

Catalonia Open – профессиональный женский теннисный турнир категории WTA 125. Он проводится на грунтовых кортах в Вике (Каталония, Испания). Турнир был основан в 2023 году и быстро завоевал популярность среди игроков, предпочитающих медленные покрытия перед стартом европейского сезона на грунте.

Призовой фонд Catalonia Open составляет $115 тыс.

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