FT: Между США и Украиной в последний момент возникли препятствия по соглашению о недрах 30.04.2025, 19:23

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30 апреля первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых с министром финансов США Скоттом Бессентом, но в последний момент возникли препятствия, передает FT.

Как говорится в статье, когда самолет Свириденко направлялся в Вашингтон, команда Бессента сказала ей, что она должна «быть готова подписать все соглашения или вернуться домой».

Два украинских чиновника заявили СМИ, что США хотят одновременного подписания как рамочного соглашения, так и отдельного, более детального соглашения об Инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых.

Еще один собеседник медиа, ознакомленный с позицией США, заявил, что переговоры не завершили, поскольку Украина стремилась пересмотреть условия, которые согласовали в минувшие выходные. Он добавил, что чиновники США обеспокоены тем, что это уменьшит прозрачность и ответственность, но соглашение все еще могут подписать 30 апреля, если Украина вернется к первоначальным условиям.

Украинская сторона объяснила журналистам, что информация США неточна и что Киев не может подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано Верховной Радой перед подписанием.

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