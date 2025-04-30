Тюльпановые поля зацвели в Беларуси

Тюльпановые поля зацвели в Беларуси3
- 30.04.2025, 19:26
- 2,562
Фотофакт.
Тюльпановые поля расцвели в Беларуси. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Брестского областного исполнительного комитета.
«За этими видами едут со всей Беларуси», - говорится в сообщении. Также указано, что эти красивейшие поля выращивает крестьянско-фермерское хозяйство «Находка Полесья».
Снимки цветущих тюльпановых полей уже разлетелись по социальным сетям. Но судя по указываемым отметкам, поля цветущих тюльпанов можно найти не только на Брестчине, но и близ Пинска. Цветочные поля уже называют эффектными фотолокациями, и как, сообщают пользователи, они вполне доступны: в море тюльпанов ради фотосессии можно спокойно попасть за дополнительную плату в размере от 50 до 75 белорусских рублей, в зависимости от дня недели.