закрыть
30 апреля 2025, среда, 20:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тюльпановые поля зацвели в Беларуси

3
  • 30.04.2025, 19:26
  • 2,562
Тюльпановые поля зацвели в Беларуси

Фотофакт.

Тюльпановые поля расцвели в Беларуси. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Брестского областного исполнительного комитета.

«За этими видами едут со всей Беларуси», - говорится в сообщении. Также указано, что эти красивейшие поля выращивает крестьянско-фермерское хозяйство «Находка Полесья».

Снимки цветущих тюльпановых полей уже разлетелись по социальным сетям. Но судя по указываемым отметкам, поля цветущих тюльпанов можно найти не только на Брестчине, но и близ Пинска. Цветочные поля уже называют эффектными фотолокациями, и как, сообщают пользователи, они вполне доступны: в море тюльпанов ради фотосессии можно спокойно попасть за дополнительную плату в размере от 50 до 75 белорусских рублей, в зависимости от дня недели.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин