Тюльпановые поля зацвели в Беларуси 3 30.04.2025, 19:26

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Фотофакт.

Тюльпановые поля расцвели в Беларуси. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Брестского областного исполнительного комитета.

«За этими видами едут со всей Беларуси», - говорится в сообщении. Также указано, что эти красивейшие поля выращивает крестьянско-фермерское хозяйство «Находка Полесья».

Снимки цветущих тюльпановых полей уже разлетелись по социальным сетям. Но судя по указываемым отметкам, поля цветущих тюльпанов можно найти не только на Брестчине, но и близ Пинска. Цветочные поля уже называют эффектными фотолокациями, и как, сообщают пользователи, они вполне доступны: в море тюльпанов ради фотосессии можно спокойно попасть за дополнительную плату в размере от 50 до 75 белорусских рублей, в зависимости от дня недели.

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