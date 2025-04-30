Экономика США при Трампе сократилась впервые с 2022 года 6 30.04.2025, 19:38

В первом квартале года ВВП США упал на 0,3%.

В первом квартале 2025 года реальный ВВП США снизился на 0,3% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), сообщило Бюро экономического анализа при Минторге США (BEA).

Для сравнения в последнем квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 2,4%.

«Снижение реального ВВП в первом квартале в первую очередь отразило рост импорта, который вычитается при расчете ВВП, и уменьшение государственных расходов. Эти изменения были частично компенсированы ростом инвестиций, потребительских расходов и экспорта», — отметили в BEA.

Bloomberg отмечает, что экономика США сократилась впервые с 2022 года. Средний рост в предыдущие два года был около 3%.

Рост импорта агентство связало с закупкой бизнесом товаров перед введением президентом Дональдом Трампом пошлин.

«Если спад в торговле был результатом того, что компании заранее закупали импортные ресурсы, чтобы обойти пошлины, то во втором квартале спад торгового баланса обратится вспять. Это приведет к некоторому росту ВВП. Однако губительная неопределенность и более высокие налоги (пошлины — это налог на импорт) снова затянут рост ВВП в минус к концу этого года», — полагает главный экономист High Frequency Economics Карл Вайнберг.

Financial Times отмечает, что в середине апреля МВФ понизил прогноз по росту ВВП США до +1,8% в этом году, в то время как в январском прогнозе был заложен рост в 2,7%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com