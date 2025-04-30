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Габон и Барбадос потребовали снять свои флаги с теневых танкеров Путина

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  • 30.04.2025, 20:11
Габон и Барбадос потребовали снять свои флаги с теневых танкеров Путина

Попытки Кремля «спрятать» от санкций теневого нефтяного флота продолжают терпеть неудачи.

Еще две страны — Габон и Барбадос — отказали в своих флагах судам госкорпорации «Совкомфлот», крупнейшей судоходной компании России, которая до войны владела крупнейшим в мире флотом танкеров класса Aframax, передает The Moscow Times.

Больше двух десятков лет «Совкомфлот» плавал под флагом Либерии, но после того, как суда компании в 2023 году начали попадать в санкционные списки США, ей пришлось искать новые юрисдикции, обращает внимание аналитик по судоходству и сырьевым товарам Мишель Визе Бокманн.

Сначала был выбран Габон, поспешивший воспользоваться возможностью заработать на «теневом флоте», который возит российскую нефть в обход санкций. Однако после дипломатического давления Габон снял свои флаги с танкеров «Совкомфлота», и тому пришлось перерегистрировать их в Барбадосе.

Но и там суда не продержались долго: из-за санкций Британии, реестрами которой пользуется Барбадос, власти страны отменили регистрацию танкеров «Совкомфлота», и ему пришлось искать уже четвертый флаг.

Сразу три его танкера — Mirabel, Primavera, Carma — в 2025 году получили порт приписки в Омане, обращает внимание Бокманн. Смена флага на оманский совпала с визитом в Россию 22 апреля оманского султана Хейсама бен Тарика Аль Саида. По данным Бокманн, в Омане редко регистрируют танкеры. Данные Equasis показывают, что из 129 судов с его флагом только три являются танкерами и все они принадлежат «Совкомфлоту». Помимо Омана, российские корабли получали новые флаги на Коморских островах, в Сан-Томе и Принсипи, а также Сьерра-Леоне.

«Совкомфлот» еще в 2022 году был включен в санкционные списки США, Евросоюза и Британии, а в прошлом году под санкции попали десятки его танкеров, которые возили нефть в обход западных ограничений.

В январе «прощальные» меры администрации Джо Байдена затронули 69 судов «Совкомфлота», в том числе 54 танкера для нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза. А в феврале под европейские санкции попали «дочка» «Совкофлота» ООО «СКФ Арктика» и 74 танкера, связанные с «теневым» флотом России.

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