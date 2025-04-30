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Госдеп: Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США

  • 30.04.2025, 20:13
Госдеп: Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США

Имя вышедшего на свободу гражданина США глава Госдепа не назвал.

Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США. Об этом 30 апреля сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

«Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США. Ни один президент не делал так много и так быстро для обеспечения безопасности американцев за рубежом. Всего за 100 дней мы также добились освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле, благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне», — написал Марко Рубио в соцсети X.

Имя вышедшего на свободу гражданина США глава Госдепа не назвал.

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