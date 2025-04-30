Госдеп: Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США 30.04.2025, 20:13

Имя вышедшего на свободу гражданина США глава Госдепа не назвал.

Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США. Об этом 30 апреля сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

«Беларусь освободила еще одного несправедливо задержанного гражданина США. Ни один президент не делал так много и так быстро для обеспечения безопасности американцев за рубежом. Всего за 100 дней мы также добились освобождения 47 несправедливо задержанных американцев по всему миру, в том числе в Афганистане, России и Венесуэле, благодаря дипломатическим усилиям на высоком уровне», — написал Марко Рубио в соцсети X.

Thanks to @POTUS's leadership, Belarus has released another wrongfully detained U.S. citizen. No president has done so much, so quickly, to keep Americans safe abroad.



In just 100 days, we've also secured the release of 47 unjustly detained Americans around the world – including… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 30, 2025

Имя вышедшего на свободу гражданина США глава Госдепа не назвал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com