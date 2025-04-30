На Немиге в Минске демонтировали «умную остановку»3
- 30.04.2025, 20:54
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Большая часть функций перестала работать.
Когда-то этот павильон выглядел как надежда на счастливое урбанистическое будущее. Остановку оснастили интерактивными экранами, зарядками, кнопками вызова экстренных служб и системой оповещения водителей о пассажирах с инвалидностью.
Да что там – можно было даже заварить себе кофе в ожидании троллейбуса.
Но шесть лет спустя «умных остановок» в Минске так и не прибавилось, а первая ласточка и вовсе прекратила свое существование.
Почему решили отказаться от когда-то инновационного проекта, узнавал Onliner.by.
В Минском городском центре недвижимости (МГЦН) журналистам рассказали, что проект «Умная остановка» стартовал в 2019 году как пилотный.
Идея заключалась в том, чтобы объединить в одном объекте ожидание транспорта, цифровую навигацию, городское информирование и другие сервисы.
Но со временем большая часть функций перестала работать. Так, сенсорные панели и часть зарядных портов не функционировали, отдельные кнопки не отвечали, а обзор с остановки ограничивала реклама на стеклянных стенках.
«В 2024 году городские службы начали направлять в адрес арендатора официальные претензии о выполнении договора аренды в части работы всех заявленных в договоре функций. Часть замечаний предприниматели пытались устранить, но ключевые элементы, один из которых – работа информационного сенсорного экрана, так и не были восстановлены», – заявили в МГЦН.
В итоге городские службы расторгли договор в одностороннем порядке и в конце 2024 года обратились в суд, чтобы заставить арендатора освободить участок. МГЦН процесс выиграл. В конце апреля начался демонтаж.
Что будет вместо «умной остановки»
На Немиге возведут новый остановочный павильон. На этот раз не «умный», а типовой, как везде в городе.
«Конструкция будет выполнена из стекла и металла, как и новые современные остановки», – пояснили в МГЦН.
Ее установят уже к майским праздникам.