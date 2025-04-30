Активисты Greenpeace оставили послание для Трампа в его гольф-клубе в Шотландии
- 30.04.2025, 20:58
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Фотофакт.
Активисты Greenpeace на поле гольф-клуба Trump Turnberry в Шотландии сделали надпись с портретом президента США Дональда Трампа в знак протеста против его экологической политики.
Об этом сообщает Reuters в среду, 30 апреля.
Как отметили в Greenpeace, ее активисты загребли портрет Дональда Трампа на песчаный пляж вместе с надписью «Время сопротивляться — борись с захватом миллиардеров».
Как пишет Reuters, игроки в гольф не обратили внимание на послание организации, которое было в нескольких сотнях метров от них и которое было видно только с воздуха.
Агентство сообщает, что группа Greenpeace опубликовала аэрофотоснимки оставленного послания, размером примерно с половину футбольного поля, чтобы отметить первые 100 дней второго срока Трампа, за которые он вывел США из Парижского климатического соглашения и поддержал проекты по добыче угля и нефти.
«В течение своих первых 100 дней президент Трамп активно работал над тем, чтобы демонтировать и ослабить защиту окружающей среды и атаковать тех, кто борется за защиту природы и нашего общего климата», — заявила соисполнительный директор Greenpeace в Великобритании Ариба Хамид.
Reuters пишет, что послание на Trump Turnberry — это уже второй случай за два месяца. Ранее там замазали пропалестинские граффити, а на одной из зеленых зон оставили надпись «Газа не продается».
В январе Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения. Он также делал это во время своего первого президентского срока.