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Активисты Greenpeace оставили послание для Трампа в его гольф-клубе в Шотландии

  • 30.04.2025, 20:58
  • 2,078
Активисты Greenpeace оставили послание для Трампа в его гольф-клубе в Шотландии
Фото: Elizabeth Dalziel/Greenpeace/Handout via REUTERS

Фотофакт.

Активисты Greenpeace на поле гольф-клуба Trump Turnberry в Шотландии сделали надпись с портретом президента США Дональда Трампа в знак протеста против его экологической политики.

Об этом сообщает Reuters в среду, 30 апреля.

Как отметили в Greenpeace, ее активисты загребли портрет Дональда Трампа на песчаный пляж вместе с надписью «Время сопротивляться — борись с захватом миллиардеров».

Как пишет Reuters, игроки в гольф не обратили внимание на послание организации, которое было в нескольких сотнях метров от них и которое было видно только с воздуха.

Агентство сообщает, что группа Greenpeace опубликовала аэрофотоснимки оставленного послания, размером примерно с половину футбольного поля, чтобы отметить первые 100 дней второго срока Трампа, за которые он вывел США из Парижского климатического соглашения и поддержал проекты по добыче угля и нефти.

«В течение своих первых 100 дней президент Трамп активно работал над тем, чтобы демонтировать и ослабить защиту окружающей среды и атаковать тех, кто борется за защиту природы и нашего общего климата», — заявила соисполнительный директор Greenpeace в Великобритании Ариба Хамид.

Reuters пишет, что послание на Trump Turnberry — это уже второй случай за два месяца. Ранее там замазали пропалестинские граффити, а на одной из зеленых зон оставили надпись «Газа не продается».

В январе Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения. Он также делал это во время своего первого президентского срока.

Фото: Elizabeth Dalziel/Greenpeace/Handout via REUTERS
Фото: Elizabeth Dalziel/Greenpeace/Handout via REUTERS
Фото: Elizabeth Dalziel/Greenpeace/Handout via REUTERS
Фото: Elizabeth Dalziel/Greenpeace/Handout via REUTERS
Фото: Elizabeth Dalziel/Greenpeace/Handout via REUTERS
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