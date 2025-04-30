Индия закрыла небо для пакистанских самолетов 30.04.2025, 21:10

Решение было принято на фоне эскалации напряженности между странами.

Индия выпустила уведомление для летчиков (NOTAM), в котором объявила о закрытии своего воздушного пространства для всех зарегистрированных в Пакистане и военных самолетов.

Об этом сообщает India TV.

Как пишет издание, такое решение было принято на фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном после нападения боевиков на группу туристов в спорном регионе Кашмир.

Согласно NOTAM, это ограничение будет действовать с 30 апреля до 23 мая 2025 года, в течение которого ни одному пакистанскому самолету не будет разрешено входить в воздушное пространство Индии.

Также известно, что ранее Пакистан объявил временную бесполетную зону (NOTAM) над Исламабадом и Лахором до 2 мая. Это решение было принято на фоне возможного авиаудара со стороны Индии. Согласно новым ограничениям, гражданским и военным самолетам запрещено летать над этими городами — такой шаг часто делают накануне рискованных военных действий или ответных мер.

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