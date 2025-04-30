закрыть
30 апреля 2025, среда, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Индия закрыла небо для пакистанских самолетов

  • 30.04.2025, 21:10
Индия закрыла небо для пакистанских самолетов

Решение было принято на фоне эскалации напряженности между странами.

Индия выпустила уведомление для летчиков (NOTAM), в котором объявила о закрытии своего воздушного пространства для всех зарегистрированных в Пакистане и военных самолетов.

Об этом сообщает India TV.

Как пишет издание, такое решение было принято на фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном после нападения боевиков на группу туристов в спорном регионе Кашмир.

Согласно NOTAM, это ограничение будет действовать с 30 апреля до 23 мая 2025 года, в течение которого ни одному пакистанскому самолету не будет разрешено входить в воздушное пространство Индии.

Также известно, что ранее Пакистан объявил временную бесполетную зону (NOTAM) над Исламабадом и Лахором до 2 мая. Это решение было принято на фоне возможного авиаудара со стороны Индии. Согласно новым ограничениям, гражданским и военным самолетам запрещено летать над этими городами — такой шаг часто делают накануне рискованных военных действий или ответных мер.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин