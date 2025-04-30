Путинистка Валерия спела на фоне разбомбленных домов

Путинистка Валерия спела на фоне разбомбленных домов5
- 30.04.2025, 21:28
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Минкульт Украины просит СБУ установить место записи.
Российская певица Валерия, поддерживающая диктатора Владимира Путина в войне против Украины, исполнила песню о родине на фоне разрушенных российскими оккупантами зданий. Из-за этого Минкульт обратится в СБУ.
Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он назвал видео лучшим объяснением, почему санкции против деятелей российской культуры являются вопросом национальной безопасности Украины и почему советское культурное наследие должно быть декоммунизировано.
«Мелодия угадывается без звука. Поет путинская любимая певица. Музыка народная, слова тоже — народные. Потому что это и есть суть русской культуры. Хвалить свою родину на фоне разрушенного города, возможно, в результате военных преступлений - это и есть русская культура», - отметил министр.
По его словам, «родина» в понимании россиян начинается с оккупации и массовых депортаций.
Также он добавил, что «разбомбленные города - это декорация, на которой лучше всего процветает российская культура».
«МКСК обратится в СБУ по поводу установления места записи этого выступления и дальнейшего открытия производства в случае нарушения режима санкций, которыми Валерии запрещен въезд в Украину», - резюмировал Точицкий.
В каком населенном пункте Валерия сняла свое очередное пропагандистское видео авторы ролика не объясняли. Это может быть как оккупированная и разрушенная РФ украинская территория, так и территории Курщины, поселки и города которого российские войска также беспощадно разрушали и бомбили, пытаясь вытеснить оттуда украинских военных.
Однако издание «Сирена» утверждает, что видео записали среди декорации Брестской крепости в съемочном павильоне «Москино».