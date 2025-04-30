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В пригороде Дамаска начались бои правительственных сил и друзов

  • 30.04.2025, 21:51
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В пригороде Дамаска начались бои правительственных сил и друзов

Погибли 22 человека.

В результате столкновений между отрядами сирийских правительственных сил и ополченцев из числа друзов погибли 22 человека, в том числе 16 сотрудников сил безопасности Сирии, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Накануне перестрелки шли к юго-востоку от Дамаска в городе Джарамана, где проживает значительное число друзов. Однако сегодня боевые действия были зафиксированы южнее Дамаска — в городе Сахная, тоже населенном друзами.

Муфтий Сирии шейх Усама ар-Рифаи, комментируя столкновения в Сахнае, предостерег сирийцев от мести и распрей. «Кровопролитие недопустимо! Мы призываем всех воздержаться от мести. Пусть правосудие совершит свое дело, а не месть», — сказал муфтий (цитата по агентству SANA).

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по окрестностям Дамаска, где, как утверждает израильская сторона, располагались группировки, которые собирались напасть на местных друзов. Позднее ЦАХАЛ сообщил об эвакуации в Израиль троих раненых друзов. Их доставили в медицинский центр «Зив», который расположен в городе Цфат.

«После оценки ситуации начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир отдал распоряжение ЦАХАЛ подготовиться к ударам по целям, принадлежащим сирийскому режиму, если насилие против общин друзов продолжится», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.

Друзы — это замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Друзы проживают на западе Сирии, а также в Ливане и на севере Израиля.

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