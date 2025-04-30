Ученые рассчитали формулу идеального броска в боулинге
- 30.04.2025, 22:02
Теперь даже любитель может приблизиться к профессионалу.
Команда ученых из американских и британских университетов рассчитала формулу идеального броска в боулинге — и теперь даже любитель может приблизиться к профессионалу, пишет Popular Science.
Учёные применили методы численного анализа, чтобы смоделировать поведение шара на разных участках дорожки, учитывая начальный угол броска, скорость, момент вращения и коэффициент трения между шаром и покрытием. В результате была выведена математическая модель, описывающая «траекторию страйка» — наиболее вероятный путь шара, при котором кегли падают с наибольшей эффективностью.
Модель учитывает ключевой параметр — точку входа шара в «карман» между первой и третьей кеглей (для правшей) под углом около 6°. Именно такое расположение позволяет передать импульс падения максимальному количеству кеглей. Слишком прямой бросок может не вызвать нужной «реакции домино», а слишком закрученный — не попадет в нужную точку.
С помощью формулы Эйлера учёные также рассчитали оптимальное ускорение и угловую скорость, позволяющую шару вращаться на протяжении всей траектории и только в финале перейти в устойчивое прямолинейное движение. Именно этот момент — переход из скольжения к качению — критически важен.
Созданная модель уже используется в симуляторах и тренажерах для боулинга. Она позволяет игрокам в реальном времени видеть, как малейшее изменение угла или силы броска влияет на результат.