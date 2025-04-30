Форвард «Интера» забил самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов
- 30.04.2025, 22:29
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Маркюс Тюрам поразил ворота «Барселоны» пяткой.
Форвард «Интера» Маркюс Тюрам забил самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов, сообщает Opta.
Тюрам открыл счет в матче уже на 30-й секунде. Тем самым Тюрам стал автором самого быстрого гола за всю историю полуфиналов Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Де Брюйне, который в 2022 году забил в ворота Реала Мадрид на 93-й секунде.
Французский нападающий также стал вторым в списке авторов самых быстрых голов в Лиге чемпионов за «Интер».