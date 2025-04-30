закрыть
30 апреля 2025, среда, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В новый торговый центр в «Минск Мире» можно будет попасть прямо из метро

1
  • 30.04.2025, 22:38
В новый торговый центр в «Минск Мире» можно будет попасть прямо из метро

Его обещают открыть в мае.

Попасть в торгово-развлекательный центр Avia Mall в «Минск Мире», который обещают открыть в мае, можно будет прямо со станции метро «Аэродромная» Зеленолужской линии, сообщил блогер koko_by.

ТРЦ «Авиа Молл» позиционируется как самый большой в столице, но пока там работает лишь гипермаркет Green, который находится на «нулевом этаже».

— Вам придется минут десять змейкой идти, пока вы доберетесь до входа, — отметил koko_by.

Напомним, дата открытия Avia Mall переносилась трижды. Изначально его хотели открыть в 2022 году, затем в 2023-м, а потом пообещали, что ТЦ начнет работу в 2024-м. В апреле 2025 года сообщалось, что объект заработает в уже мае.

@kokobyy

Заработал «Грин» на нулевом этаже ТРЦ «Авиа Молл», но сам торговик официально не открылся. 🏠ул. Братская, 18 ⏰08:00 - 23:00

♬ оригинальный звук - Кокобай

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Только бы не прилетели марсиане
Только бы не прилетели марсиане Владимир Халип
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин