В новый торговый центр в «Минск Мире» можно будет попасть прямо из метро 1 30.04.2025, 22:38

Его обещают открыть в мае.

Попасть в торгово-развлекательный центр Avia Mall в «Минск Мире», который обещают открыть в мае, можно будет прямо со станции метро «Аэродромная» Зеленолужской линии, сообщил блогер koko_by.

ТРЦ «Авиа Молл» позиционируется как самый большой в столице, но пока там работает лишь гипермаркет Green, который находится на «нулевом этаже».

— Вам придется минут десять змейкой идти, пока вы доберетесь до входа, — отметил koko_by.

Напомним, дата открытия Avia Mall переносилась трижды. Изначально его хотели открыть в 2022 году, затем в 2023-м, а потом пообещали, что ТЦ начнет работу в 2024-м. В апреле 2025 года сообщалось, что объект заработает в уже мае.

@kokobyy Заработал «Грин» на нулевом этаже ТРЦ «Авиа Молл», но сам торговик официально не открылся. 🏠ул. Братская, 18 ⏰08:00 - 23:00 ♬ оригинальный звук - Кокобай

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