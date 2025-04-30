Министр обороны Беларуси пугает Лукашенко войсками НАТО 30.04.2025, 23:34

Хренин заявил, что страны НАТО формируют бронированный кулак.

Министр обороны Беларуси Хренин заявил, что страны НАТО формируют бронированный кулак. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты», - сказал Хренин.

По словам министра, у границ Беларуси ведется активная разведывательная деятельность, усиливается военное присутствие в регионе, фактически, тоже у границ. Также проводятся масштабные учения, носящие наступательный характер, и одновременно увеличиваются военные бюджеты.

Хренин считает, что страны НАТО, усиливая военную составляющую, следуют «курсу эскалации конфликта в Украине и все большего вовлечения Европы в него, саботируя мирные инициативы руководства России и новой администрации США».

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