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Трамп: Соглашение об ископаемых обеспечит Украине защиту от плохих игроков

  • 30.04.2025, 23:59
Трамп: Соглашение об ископаемых обеспечит Украине защиту от плохих игроков

При этом президент США заявил, что не хотел «заключать сложное соглашение».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел «заключать сложное соглашение» о недрах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

«Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать», - сказал он и отметил, что присутствие США на местах добычи «удержит много плохих игроков подальше от страны».

Трамп также добавил: «Мы еще не видели плодов этого соглашения... Я подозреваю, что увидим».

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