Трамп: Соглашение об ископаемых обеспечит Украине защиту от плохих игроков
- 30.04.2025, 23:59
При этом президент США заявил, что не хотел «заключать сложное соглашение».
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел «заключать сложное соглашение» о недрах с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
«Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать», - сказал он и отметил, что присутствие США на местах добычи «удержит много плохих игроков подальше от страны».
Трамп также добавил: «Мы еще не видели плодов этого соглашения... Я подозреваю, что увидим».