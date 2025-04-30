Трамп: Соглашение об ископаемых обеспечит Украине защиту от плохих игроков 30.04.2025, 23:59

При этом президент США заявил, что не хотел «заключать сложное соглашение».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел «заключать сложное соглашение» о недрах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

«Мы заключили соглашение, где наши деньги в безопасности, где мы можем начать бурить и делать то, что мы должны делать», - сказал он и отметил, что присутствие США на местах добычи «удержит много плохих игроков подальше от страны».

Трамп также добавил: «Мы еще не видели плодов этого соглашения... Я подозреваю, что увидим».

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