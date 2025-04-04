Видеофакт: Под Могилевом лоси мучительно пытались попасть в лес
- 4.04.2025, 1:04
Пара обитателей леса столкнулась с препятствием, построенным человеком.
Ролик, снятый белорусом для TikTok, вирусится в соцсети.
На нем видно, как под Могилевом пара лосей пыталась преодолеть ограждение возле дороги.
Пользователь просит быть водителей внимательными.
Животные тем временем попали в неприятное положение. Перебегая дорогу, они столкнулись с рукотворным препятствием.
Лоси некоторое время пытались перепрыгнуть сетку, чтобы попасть в лес. У одного сохатого это получилось, хоть и не без труда.
Второй так и продолжил попытки.