Сибига встретился с Рубио
- 4.04.2025, 2:00
Глава МИД Украины рассказал о нарушении Россией энергетического перемирия.
В четверг, 3 апреля, в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Во время встречи в штаб-квартире НАТО Сибига подтвердил приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал лидерство США в этом вопросе.
«Украина полностью привержена миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия», – заявил глава МИД.
Сибига добавил, что подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с США.
«Мы также обсудили следующие украино-американские контакты», – резюмировал глава дипломатии.