Сибига встретился с Рубио 4.04.2025, 2:00

Глава МИД Украины рассказал о нарушении Россией энергетического перемирия.

В четверг, 3 апреля, в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Во время встречи в штаб-квартире НАТО Сибига подтвердил приверженность Украины мирным усилиям и приветствовал лидерство США в этом вопросе.

«Украина полностью привержена миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает медлить. Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия», – заявил глава МИД.

Сибига добавил, что подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с США.

«Мы также обсудили следующие украино-американские контакты», – резюмировал глава дипломатии.

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