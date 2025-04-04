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В НАТО отвергли возможность поражения Украины в войне с РФ

  • 4.04.2025, 4:31
В НАТО отвергли возможность поражения Украины в войне с РФ

Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях.

Сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях. И даже улучшают позиции.

Как передает РБК-Украина, об этом на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Во время выступления в Сенате у Каволи спросили, обречены ли украинцы на поражение, на что тот ответил, что этот вопрос является достаточно важным.

«В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным», - ответил генерал НАТО.

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