В НАТО отвергли возможность поражения Украины в войне с РФ
- 4.04.2025, 4:31
Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях.
Сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях. И даже улучшают позиции.
Как передает РБК-Украина, об этом на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.
Во время выступления в Сенате у Каволи спросили, обречены ли украинцы на поражение, на что тот ответил, что этот вопрос является достаточно важным.
«В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным», - ответил генерал НАТО.