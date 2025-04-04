В НАТО отвергли возможность поражения Украины в войне с РФ 4.04.2025, 4:31

Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях.

Сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительных позициях. И даже улучшают позиции.

Как передает РБК-Украина, об этом на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Во время выступления в Сенате у Каволи спросили, обречены ли украинцы на поражение, на что тот ответил, что этот вопрос является достаточно важным.

«В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным», - ответил генерал НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com