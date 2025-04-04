Microsoft начала продажу первого «облачного» компьютера 4.04.2025, 5:12

Отличием устройства от других компьютеров является полное отсутствие операционной системы.

Компания Microsoft начала продажу Windows 365 Link, сообщает Windows Central.

Отличием устройства от других компактных компьютеров является полное отсутствие операционной системы — вместо этого он лишь предоставляет доступ к размещенной в облаке виртуальной машине с Windows 11. Компьютер, на котором можно запускать Windows только через облако, имеет определенные преимущества, в частности лучшую безопасность и производительность, поскольку локальное устройство не хранит никакой информации, а облачный ПК можно в любой момент обновить на лучший процессор, больший объем оперативной памяти или хранилища.

Габариты устройства составляют 120×120×30 мм. Внутри Windows 365 Link используются 4-ядерный процессор Intel N250 с частотой до 3,8 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 64 Гбайт постоянной памяти UFS. Он поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Набор внешних разъемов включает один USB-A 3.2 Gen1, два USB-A 3.2 Gen2, один USB-C 3.2, LAN, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Устройство можно приобрести только через коммерческие каналы корпорации Microsoft, так как оно не предназначено для бытового использования. Windows 365 Link доступен для покупки в США, Австралии, Канаде, Германии, Японии, Новой Зеландии и Великобритании. Устройство оценивается в $349.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com