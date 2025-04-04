У Лукашенко — шизофрения? 4.04.2025, 7:30

Аналитик объяснил странное поведение диктатора.

На совещании 28 марта Александр Лукашенко зачитал бумагу, где была высказана идея о введении запрета на проведение выборочных проверок «добросовестных субъектов» чаще одного раза в 5 лет, и отметил, что не знает такого понятия как «добросовестный».

Между тем чуть более месяца правитель сам предложил составить список «добросовестных бизнесменов». То есть правительство письменно оформило идею Лукашенко в попытке облегчить жизнь бизнесу.

Аналитик Сергей Чалый в программе на канале БРЦ так объяснил «шизофрению» правителя:

– У Турчина (нового премьер-министра – прим.) в принципе теоретически есть возможность воспользоваться люфтом в ситуации, когда Лукашенко не может, ну ему лень и тяжело… Он попробовал. Лукашенко моментально ответил.

«Нет, нет, нет, погодите, вот сейчас я, вот сейчас я точно, вот сейчас я дам такой прямо вот анализ такой глубокий»… Это единственная цель этих двух выволочек, которые были устроены. Это чисто психологический элемент.

Это хуже, чем даже то, что было (когда Лукашенко лично всем старался управлять – прим.). «Не будите деда»? «Вот дедушка спит там и делайте какие-то правильные вещи». Невозможно, это не работает. Даже неделю не проработало, ну, ладно, двух недель не проработало новое правительство без того, чтобы дедушка проснулся.

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