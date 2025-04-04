«ВСУ предупредили белорусский режим»4
- 4.04.2025, 7:45
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Украинские военные провели несколько успешных операций.
Российские Z-блогеры утверждают, что у ВСУ есть серьезные успехи под Покровском и в Белгородской области.
Как развивается ситуация на фронтах войны? Начнут ли россияне новое наступление? Есть ли угроза с территории Беларуси? За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, майору запаса Нацгвардии Украины Алексею Гетьману:
— На Покровском направлении мы сделали несколько контрударов, заняв позиции, которые ранее были потеряны. Нельзя сказать, что это серьезное наступление, но речь идет про продвижение где-то на километр вглубь вражеских позиций. Эти наши позиции, мы их удерживаем. Россияне же несут значительные потери в живой силе и технике.
Что касается Белгородской операции, то есть осторожная информацияо том, что мы там создаем определенный плацдарм. Это будет что-то похожее на Курскую операцию. Не думаю, что у ВСУ есть задание продвигаться глубоко на территорию РФ. Речь идет про создание зоны, которая отодвинет войска РФ от нашей границы на 10-15 км.
- Что вы можете сказать о появившейся в СМИ информации, якобы россияне готовят крупное наступление?
— На самом деле еще в сентябре прошлого года было известно о том, что на 2025-ый год планируется крупное российское наступление. Россияне сами это анонсировали. Об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, называя даже три вероятные направления: Сумское, Харьковское и Запорожское. Поэтому для нас это не новость.
Мы видим подготовку к таким наступательным действиям. С другой стороны, у них количество живой силы и техники на линии фронта не увеличилось. Оккупанты сейчас не могут нигде продвинуться.
— Есть ли угроза с территории Беларуси?
— Угроза с территории Беларуси есть всегда. Однако думаю, что Лукашенко не осмелится атаковать. Он получил официальное предупреждение о том, что как только начнутся какие-то боевые действия со стороны Беларуси, то сразу, согласно международному праву, они посчитаются агрессией. В этом случае мы имеем право атаковать любые военные и военно-промышленные объекты на территории страны-агрессора.
Наши ракеты могут полететь в любую точку Беларуси. Лукашенко прекрасно понимает, что его средства ПВО вряд ли справятся с украинскими «Паляницями», «Трембитами», «Длинными Нептунами», не говоря уже о наших беспилотниках, которые весьма неплохо атакуют РФ.