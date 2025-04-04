Отец переговорщика Путина живет в Киеве 1 4.04.2025, 7:52

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Александр Дмитриев — известный ученый.

Личность Кирилла Дмитриева – гендиректора Российского фонда прямых инвестиций, представляющего сейчас Россию на переговорах с американцами – находится в центре внимания. Как выяснил «Телеграф», в Киеве по-прежнему живет и работает его отец – известный ученый, ему же принадлежит несколько земельных участков на территории области.

Об украинских корнях Кирилла Дмитриева, который возглавляет с 2011 года РФПИ и является спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству, медиа упомянули из-за его активного участия в переговорном процессе. В частности, на этой неделе в Вашингтоне у него была встреча со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом.

Александр Петрович Дмитриев – известная фигура в биофизике в Украине. Имеет научную степень доктора биологических наук (защитил диссертацию в 1989 году в Московском госуниверситете имени Михаила Ломоносова), работает в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины.

На странице Института отмечено, что Александр Петрович является главным научным сотрудником Лаборатории иммунитета растений. Но по указанному контактному телефону журналистам сообщили, что в настоящее время Дмитриев находится в отпуске за свой счет, и как долго он продлится, неизвестно. Аналогичный ответ получали журналисты других изданий еще в конце февраля.

По информации из открытых источников, а именно базы данных Skopus, в прошлом году Александр Петрович в соавторстве с коллегами публиковал несколько научных статей как в специализированных украинских, так и иностранных изданиях. Более ранние публикации также представлены в его научных профилях на других тематических платформах. В частности, Дмитриев исследовал фитоалексины (антибактериальные и противогрибковые вещества, производимые растениями в ответ на инфицирование патогенами) и их роль в устойчивости растений; механизмы повреждения и защиты растений от УФ-В радиации; установил закономерности влияния малых доз хронического облучения на иммунный потенциал растений и т.п. Кроме того, на счету Александра Петровича многолетняя преподавательская деятельность в стенах Киевского нацуниверситета имени Тараса Шевченко, он неоднократно выступал на конференциях за рубежом.

При этом Александр Дмитриев вроде бы находится в составе научного совета Российской академии наук по радиобиологии в статусе ассоциированного члена (от стран СНГ). По крайней мере соответствующая запись находится на сайте российского научного учреждения, где указано, что последние изменения в нее вносились в марте 2023 года.

На сайте РАН Дмитриев-старший до сих пор указан как член научного совета по радиобиологии

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