Генерал НАТО раскрыл огромные потери россиян

Генерал НАТО раскрыл огромные потери россиян3
- 4.04.2025, 8:00
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Украинцы находятся на очень сильных позициях.
Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США.
Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает «РБК-Украина».
«Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают благоговение (впечатляют - ред.)», — сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов.
По словам Каволи, сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительные позициях, и даже улучшают их. Также он отверг возможность поражение Украины в войне с Россией.
«В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным», — ответил на вопрос генерал НАТО.