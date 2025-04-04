закрыть
4 апреля 2025, пятница, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генерал НАТО раскрыл огромные потери россиян

3
  • 4.04.2025, 8:00
  • 4,742
Генерал НАТО раскрыл огромные потери россиян

Украинцы находятся на очень сильных позициях.

Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает «РБК-Украина».

«Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают благоговение (впечатляют - ред.)», — сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов.

По словам Каволи, сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительные позициях, и даже улучшают их. Также он отверг возможность поражение Украины в войне с Россией.

«В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным», — ответил на вопрос генерал НАТО.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина