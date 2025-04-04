Генерал НАТО раскрыл огромные потери россиян 3 4.04.2025, 8:00

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Украинцы находятся на очень сильных позициях.

Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает «РБК-Украина».

«Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают благоговение (впечатляют - ред.)», — сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов.

По словам Каволи, сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительные позициях, и даже улучшают их. Также он отверг возможность поражение Украины в войне с Россией.

«В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным», — ответил на вопрос генерал НАТО.

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