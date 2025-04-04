Шикарная игра Шаранговича помогла «Калгари» разобраться с «Анахаймом»
- 4.04.2025, 8:03
Белорус поучаствовал в двух голевых атаках.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги [НХЛ] «Калгари Флэймз» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 4:1, пишет belarushockey.com.
26-летний белорусский форвард «огоньков» Егор Шарангович играл на левом фланге первого звена с Наземом Кадри и Мартином Поспишилом.
Уже на 16-й секунде встречи хозяева открыли счёт, а Шарангович записал в свой актив результативную передачу.
На старте третьего периода Егор Шарангович разогнал атаку в большинстве, которую результативно завершил Блейк Коулман.
В итоге Шарангович провёл на льду 14:28 (из них 1:36 в большинстве), набрал 2 (0+2) очка, нанес 2 броска (1 из них мимо ворот), допустил 1 потерю, и заработал показатель полезности «+1».
В сезоне у Егора 66 матчей, 27 (13+14) очков, показатель полезности «-11», 6 минут штрафа.