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Шикарная игра Шаранговича помогла «Калгари» разобраться с «Анахаймом»

  • 4.04.2025, 8:03
Шикарная игра Шаранговича помогла «Калгари» разобраться с «Анахаймом»

Белорус поучаствовал в двух голевых атаках.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги [НХЛ] «Калгари Флэймз» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 4:1, пишет belarushockey.com.

26-летний белорусский форвард «огоньков» Егор Шарангович играл на левом фланге первого звена с Наземом Кадри и Мартином Поспишилом.

Уже на 16-й секунде встречи хозяева открыли счёт, а Шарангович записал в свой актив результативную передачу.

На старте третьего периода Егор Шарангович разогнал атаку в большинстве, которую результативно завершил Блейк Коулман.

В итоге Шарангович провёл на льду 14:28 (из них 1:36 в большинстве), набрал 2 (0+2) очка, нанес 2 броска (1 из них мимо ворот), допустил 1 потерю, и заработал показатель полезности «+1».

В сезоне у Егора 66 матчей, 27 (13+14) очков, показатель полезности «-11», 6 минут штрафа.

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