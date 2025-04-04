Forbes: Россияне попадают в засады ВСУ 4.04.2025, 8:13

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Главная причина — дефицит ключевого оборудования.

Украинцы контратакуют вокруг Торецка, и российские командиры пытаются предотвратить продвижение ВСУ в этом районе. Однако штурмовая группа россиян, пытавшаяся атаковать на этой неделе возле Андреевки, потерпела сокрушительное поражение, попав в «кровавую засаду»— и все из за дефицита ключевого оборудования.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, хотя у группы был полный комплект бронетехники, однако, по видимому, не было достаточного количества оборудования для разминирования, что и обрекло ее на неудачу.

Как отмечалось в ноябрьской статье для информационного бюллетеня Командования по подготовке и доктрине армии США, Украина превзошла Афганистан и Сирию, став самой заминированной страной на Земле.

И если российские мины стали главной причиной того, что контрнаступление Украины летом 2023 года в конечном итоге застопорилось, то сейчас уже украинские мины являются основной причиной того, что российские наступления достигают лишь ограниченного прогресса и при этом невероятной ценой.

«Украинские силы... стремятся предвидеть маршруты, которые будут использоваться для атак каждый день, и устанавливать противопехотные и противотанковые мины и готовить огонь для поражения российских войск до того, как они вступят в бой с [украинскими] позициями», — говорится в исследовании для Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне.

Как отмечает Акс, российская штурмовая группа с достаточной поддержкой техники для разминирования и временем для ее использования может атаковать прямо через возможное минное поле. Однако у штурмовой группы без такой поддержки не будет иного выбора, кроме как предвидеть, куда, по ожиданиям украинцев, могут направиться российские штурмовые группы, и выбрать другой маршрут.

Именно это и произошло возле Андреевки. «Предположительно, у захватчиков не было достаточного количества техники с минными тралами, и они не могли передвигаться по заминированным полям, поэтому они двигались группой по одной асфальтированной дороге», — пишет Militarnyi.

Двигавшаяся кучно и предсказуемо штурмовая группа стала легкой мишенью для украинских беспилотников и кассетных снарядов. Всего в штурмовой группе было около двух взводов войск и техники, по данным Генштаба ВСУ и по крайней мере один взвод был уничтожен. Украинская разведка насчитала семь уничтоженных и пять поврежденных машин, а также 18 убитых россиян и семь раненых.

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