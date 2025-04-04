Белорусские банки вводят изменения 4.04.2025, 8:19

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Что изменится для белорусов.

Шесть работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов.

«Альфа Банк в Беларуси» снизил размер вознаграждения с 2 до 0,5 базовых величин (с 84 до 21 рубля) за заключение дополнительного соглашения к кредитному договору об изменении платежного периода по инициативе кредитополучателя.

«Беларусбанк» продлил до 31 декабря акцию «Трансформация» для тех, кто переводит свой бизнес из ИП в юридическое лицо. Кроме этого, клиенты смогут пользоваться пакетом услуг «На100ящая поддержка» за 1 копейку в месяц практически полгода: в месяц подключения плюс последующие пять календарных месяцев.

«Белгазпромбанк» ввел вознаграждение за организацию эмиссии депозитарных облигаций на внутреннем рынке. Размер составит 0,1% от объема зарегистрированного выпуска (минимум 3 тыс. рублей, максимум — 5 тыс.).

«Белинвестбанк» ввел комиссию, взимаемую с самозанятых за эквайринг операций с карточками международных платежных систем и платежной системы «Белкарт»: по карточкам «Белинвестбанк» — 1,1%; по карточкам банков-резидентов — 2,3%; по карточкам банков-нерезидентов — 2,5%.

«Паритетбанк» с 7 апреля предоставит возможность оформлять зарплатные карты в режиме онлайн по одному из трех пакетов продукта «Зарплатный проект 2.0» («Базовый», «Стандартный», «Премиум»). Заказать карты можно в мобильном приложении iParitet.

«Сбер Банк (Беларусь)» предоставляет возможность осуществлять платежи в российских рублях в пользу резидентов Лаоса. Вознаграждение по таким переводам составит 3% от суммы (минимум 15 тыс. российских рублей).

На 1 марта 2025 года в стране был зарегистрирован 21 банк. Их прибыль на 1 марта 2025 года составила 597,4 млн рублей — в 2,6 раза больше, чем месяцем ранее (227 млн).

Нормативный капитал на указанную дату составил 23 млрд 266,4 млн (+1,6% за месяц), активы, подверженные кредитному риску, — 113 млрд 852,4 млн (+0,8%). Необслуживаемых активов стало меньше — 2 млрд 974,3 млн (-7,5%). Величина покрытия ликвидности увеличилась на 49% (+7,1 п.п.), чистого стабильного фондирования — на 31,6% (+0,4 п.п.).

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