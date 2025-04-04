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В двух областях Беларуси дорожает проезд в общественном транспорте

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  • 4.04.2025, 8:26
  • 1,528
В двух областях Беларуси дорожает проезд в общественном транспорте

Подорожают также проездные.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте решили повысить еще в двух областях — Гродненской и Брестской. Это произойдет с 5 апреля. Напомним, ранее он подорожал в Минской и Могилевской. Также повышают тарифы на проезд и в Минске.

Как в Минской и Могилевской областях, так и в Гродненской и Брестской стоимость билетов на проезд в обычных городских автобусах разрешили поднять до 90 копеек за поездку, а на экспрессных маршрутах — до одного рубля за поездку. Раньше они были на десять копеек дешевле.

Подорожают также проездные.

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