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Окружение Трампа выступает против его звонка Путину

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  • 4.04.2025, 8:28
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Окружение Трампа выступает против его звонка Путину

Глава Кремля должен сначала прекратить огонь.

Окружение президента США Дональда Трампа настоятельно советует ему воздержаться от звонка российскому диктатору Владимиру Путину, если тот не согласится на полное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает NBC News.

Два источника в администрации США заявили, что на данный момент телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется. Они предупредили, что хотя президент может в любой момент принять решение о звонке, это не рекомендуется, если Путин не подтвердит готовность к полному прекращению огня в конфликте с Украиной.

Ранее Трамп сообщил NBC News, что намерен поговорить с Путиным на этой неделе, добавив, что «очень зол» на российского лидера из-за его высказывания о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также сообщается, что переговорщик Путина Кирилл Дмитриев встретился с представителями Белого дома и республиканскими законодателями, однако неизвестно, присутствовал ли на встрече сам Трамп.

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