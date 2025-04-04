Окружение Трампа выступает против его звонка Путину 2 4.04.2025, 8:28

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Глава Кремля должен сначала прекратить огонь.

Окружение президента США Дональда Трампа настоятельно советует ему воздержаться от звонка российскому диктатору Владимиру Путину, если тот не согласится на полное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает NBC News.

Два источника в администрации США заявили, что на данный момент телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется. Они предупредили, что хотя президент может в любой момент принять решение о звонке, это не рекомендуется, если Путин не подтвердит готовность к полному прекращению огня в конфликте с Украиной.

Ранее Трамп сообщил NBC News, что намерен поговорить с Путиным на этой неделе, добавив, что «очень зол» на российского лидера из-за его высказывания о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также сообщается, что переговорщик Путина Кирилл Дмитриев встретился с представителями Белого дома и республиканскими законодателями, однако неизвестно, присутствовал ли на встрече сам Трамп.

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