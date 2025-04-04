Клоуны и «театр военных действий» 3 Андрей Бронишевский

4.04.2025, 8:32

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О странном заявлении Вольфовича.

Да и в принципе все свои победы белорусские генералы одерживали только там. Вот и воображаемая война с НАТО вышла на новый этап. В четверг секретарь Совбеза Александр Вольфович назвал территорию Польши театром военных действий.

«Мы видим, что сегодня происходит на сопредельной территории, вблизи наших границ на западном направлении. На западном театре военных действий», — сказал Вольфович после совещания у Лукашенко, посвященного вопросам национальной безопасности.

И заметьте, не потенциальным «театром военных действий». Потому что свою воображаемую войну против НАТО белорусские генералы ведут уже давно. И не просто «театром военных действий». Потому что в своем воображении белорусские генералы ведут войну по всем фронтам, обороняя фланги союзника от невидимой угрозы со стороны условного противника. А угроза нешуточная.

«Смотрим, как наши ближайшие соседи (поляки, прибалты) милитаризируются, усиливают агрессивную риторику», — сказал секретарь белорусского Совбеза.

Потому что для тех, чьей стабильности угрожают экстремистские лайки в Интернете, «агрессивная риторика» вполне сопоставима с ковровыми бомбардировками. Все-таки национальная безопасность у белорусских генералов хрупкая. Местами даже воздушная.

Национальную безопасность белорусских генералов можно подорвать чем угодно. Наступательными минными полями, забором на границе или плакатом подрывного содержания. Не говоря уже о недоверчивости соседей. Которые по каким-то необъяснимым причинам сомневаются в миролюбии и белорусских генералов, и их единственного союзника.

«Буквально недавно получена информация о том, что в районе Сувалкского коридора поляки разворачивают новые оперативные части, разведывательные батальоны, стаскивают туда технику. Пытаются защититься от мнимой угрозы с Востока», — сказал Вольфович.

В отражении воображаемой угрозы условного противника есть тысяча достоинств и один малюсенький недостаток. Воображаемые победы дурно влияют на реальную боеготовность. И даже тысяча побежденных условных противников не поможет справиться с одним реальным.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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