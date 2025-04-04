Politico: Пошлины США ударили по Орбану, АдГ и другим ультраправым политикам 4.04.2025, 8:38

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Теперь они в невыгодном положении.

Пошлины президента США Дональда Трампа, позиционированные как «День освобождения», становятся головной болью для его ультраправых союзников в Европе, пишет Politico.

Решение Вашингтона ввести 20% налог на весь импорт из Европейского Союза может непропорционально повлиять на сельских рабочих и рабочий класс, тяготеющих к правым популистским партиям во всем ЕС. Это ставит многих европейских политических деятелей, являющихся активными сторонниками движения MAGA, в неудобную ситуацию.

Сантьяго Абаскаль, лидер испанской ультранационалистической партии Vox, накануне объявления пытался пройти по канату, настаивая на том, что его группа категорически против пошлин и что он даже выступал против них, на конференции Conservative Political Action в Вашингтоне в феврале.

Но в то же время он выразил восхищение Трампом, инаугурацию которого он посетил в январе, сказав, что уважает лидера, защищающего «свои интересы» — даже когда они «идут против наших».

Согласно прогнозам Торгово-промышленной палаты Испании, только в этом году убытки экономики страны в результате американских пошлин могут составлять до 4,3 миллиарда евро. Премьер-министр Педро Санчес – социалист – в ответ на пошлины Трампа объявил о пакете спасения промышленности в размере 14,1 миллиарда евро.

Ожидается, что наиболее пострадает агропродовольственный сектор: экспорт в США отечественного оливкового масла, который сейчас приносит около 1 миллиарда евро, может резко сократиться, а винный сектор страны может быть опустошен в принципе, если Трамп выполнит свою угрозу ответить на соответствующие пошлины ЕС на бурбон 200% сбором на вина и алкоголь.

Перерабатывающая промышленность Испании, которая в 2024 году экспортировала машины и электрооборудование на сумму более 4 миллиардов евро, может ожидать падение продаж на 28%.

По данным Испанского центра социологических исследований, ультраправую Vox («Голос») поддерживает каждый пятый сельскохозяйственный и более 10% промышленных рабочих. Абаскаль в четверг попытался переложить вину за экономическое влияние пошлин на основных политиков в Мадриде и Брюсселе.

«Ни президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен, ни Санчес, ни лидер правоцентристской оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо не защищали интересы испанского народа», — написал Абаскаль на X, где также пожаловался на то, что испанцев втягивают в «самоубийственную торговую войну».

«Мы должны изгнать эту коррумпированную касту, которая принесла только руину и потерю свободы. И мы это сделаем», – добавил он.

Обвинить Брюссель

Ультраправые лидеры в других частях Европы прибегли к подобной риторике.

«Европейская экономика и, наконец, европейцы снова расплачиваются за некомпетентность брюссельских политиков. Европейская комиссия должна была вести переговоры!» — написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, давний член партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана.

Сиярто утверждает, что ситуации с пошлинами можно было бы избежать, если бы Брюссель снизил европейские пошлины на автомобили с 10% до 2,5% и заключил соглашение о таможенном сотрудничестве с Вашингтоном.

«Комиссия не вела переговоры; они вновь превратили экономический вопрос в идеологический. И все это, зарабатывая тысячи евро в месяц…», — сказал он.

«Альтернатива для Германии» в сообщении своей парламентской группы на X также предположила, что Европа сама спровоцировала наложение Трампом пошлин.

«Это решение вставляет палку в дело мировой экономики. Было бы разумно, если бы Еврокомиссия заранее инициировала снижение более высоких европейских пошлин на автомобили. Сейчас самым лучшим ответом станет предложение переговоров», — говорится в сообщении.

Депутат Европейского парламента Ауке Зиэлстра, член ультраправой Партии свободы Нидерландов, также обвинил ЕС в конфликте.

В сообщении на X он назвал «неудобной правдой» наложение ЕС пошлин на поступающие в союз товары и заявил, что свободная торговля является иллюзией, поскольку Европа применяла «общие импортные пошлины для внешнего мира».

«Лицемерие – это слово европейского происхождения««добавил он.

Со своей стороны, партия Национальное объединение Франции, которая сейчас сосредотачивает большинство своих публичных заявлений на обвинениях лидера партии Марин Ле Пен в коррупции, отметила, что пошлины Трампа не являются чем-то новым.

«Господин Обама, выглядевший добрым человеком, использовал против Франции экстерриториальные законы США, например, требуя 10 миллиардов евро у французского банка BNP Paribas«сказал законодатель Жан-Филипп Танги французскому радио RMC.

Танги добавил, что ответ Европы должен быть четким. В то же время, по его словам, Комиссия поступит безрассудно, если отреагирует на спор, введя пошлины на американский бурбон, как это было в 2017 году.

«Европейский Союз, мы должны признать, преимущественно принимает глупые решения», — добавил он.

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