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Мать ищет американца, который приехал в Беларусь в товарном вагоне

  • 4.04.2025, 8:56
Мать ищет американца, который приехал в Беларусь в товарном вагоне

Он страдает потерей памяти.

Задержанный после приезда из Литвы в пустом товарном вагоне Антон Росс дал интервью госТВ, где рассказал, что «в отчаянии попытался последней попыткой добраться к вам сюда». Как оказалось, гражданина США разыскивает его мать — еще 21 марта он пропал из швейцарского Цюриха, пишет «Зеркало».

«Пропал: 21 марта 2025 года, Цюрих, Швейцария, хотел лететь в Хургаду. Последний раз выходил на связь около 6.00 утра из аэропорта Цюриха.

Антон Росс, 27 лет, гражданин Америки и Чехии, свободно говорящий по-английски (без акцента), страдает потерей памяти. Он уже несколько раз за последние месяцы терялся, не выходил на связь и появлялся в разных местах. В декабре 2024 года потерял документы и личные вещи. Может находиться в дезориентированном состоянии, не помнить, кто он, и не обращаться за помощью», — говорится в объявлении о поиске в одной из профильных русскоязычных групп на Facebook.

21 марта мужчина звонил много раз с чужих телефонов, просил купить билет до египетского курорта Хургада. Его мать отказалась и срочно выехала в аэропорт Цюриха. Однако мужчина пропал оттуда.

Его указанные особенности: возможна потеря памяти, может выглядеть растерянным, вежлив, но дезориентирован.

При обнаружении мужчины рекомендуется не пугать и не задавать много вопросов, а лучше деликатно предложить помощь.

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