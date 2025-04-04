Трамп думает, что Маск проработает с ним еще «несколько месяцев» 2 4.04.2025, 9:07

Миллиардеру придется покинуть Белый дом.

Президент США Дональд Трамп считает, что миллиардер Илон Маск покинет Белый дом «через несколько месяцев».

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, его цитирует NBC News.

По словам президента США, он хочет, чтобы технологический миллиардер и глава департамента правительственной эффективности «оставался как можно дольше».

Но он также признал, что «наступит момент, когда ему придется уйти» – частично из-за компаний, которыми он руководит.

На вопрос прессы, как долго, по его мнению, Маск, который классифицируется как временный государственный служащий, будет работать в его администрации, Трамп ответил: «Я имею в виду, столько, сколько он захочет».

В конце концов Трамп сказал, что, по его мнению, Маск, вероятно, покинет свою должность через «несколько месяцев».

«Я думаю, что через несколько месяцев», – заявил президент США о возможном сроке ухода Маска.

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