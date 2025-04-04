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Беларусь будет делиться с Россией данными об иностранцах

  • 4.04.2025, 9:30
Беларусь будет делиться с Россией данными об иностранцах

Лукашенко подписал соответствующий закон.

Положение о порядке функционирования информационной системы обмена сведениями, принятое в развитие подписанного 12 марта Александром Лукашенко указа № 107, утверждено правительством 31 марта.

Соответствующее постановление размещено 4 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в упомянутую информационную систему «передаются и в ней обрабатываются» следующие сведения: о документах для посещения международных мероприятий; о визах и об аннулированных визах Беларуси и РФ; пересечении государственных границ обеих стран; видах на жительство в них и признанных недействительными видах на жительство; разрешениях и аннулированных разрешениях на временное проживание в Беларуси и РФ; постановке на миграционный учет и снятии с миграционного учета в России; сроках регистрации, продления временного пребывания, сокращении срока временного пребывания в Беларуси.

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