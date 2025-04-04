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ISW: ВСУ освободили населенный пункт под Покровском

  • 4.04.2025, 9:40
  • 1,652
ISW: ВСУ освободили населенный пункт под Покровском

Есть успехи и на других направлениях.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении и, вероятно, освободили населенный пункт Надиевка в Донецкой области, сообщается в сводке Института изучения войны (ISW) за 3 апреля.

Аналитики исследовали геолокационные кадры, которые указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в Новоелизаветовке и деоккупировали поселок Надиевка.

Российские Z-блогеры также утверждают, что украинские силы продвинулись на западные окраины Соленого, которое находится в «серой» зоне, пишет ISW.

В то же время российские оккупанты, по данным института, продвинулись в районе Курска и Белгорода РФ, а также в районе Лимана, Торецка, Курахово и Большой Новоселки Донецкой области.

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