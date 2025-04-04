«Вы предлагаете ввести еще один налог?» 10 4.04.2025, 9:51

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Предложение белоруски вызвало горячие споры.

Эмоциональное видеообращение , опубликованное в TikTok, вызвало шквал реакций в белорусском сегменте соцсети. Женщина со слезами на глазах, демонстрируя двухрублёвую монету, призвала «ввести закон», который бы обязывал «высчитывать с каждого работающего белоруса» по 2 рубля ежемесячно в пользу больных детей, пишет telegraf.news.

«Посмотрите — 2 рубля. Что это такое? Это пыль, которую можно найти на улице, за которую невозможно купить даже кружечку кофе», — эмоционально начала своё обращение белоруска.

По её мнению, такой сбор позволил бы быстро закрывать многомиллионные сборы на дорогостоящее лечение детей, например, на уколы стоимостью «около 3 миллионов долларов», необходимые при СМА.

Но предложение ввести, по сути, новый налог, пусть и с благой целью, разделило комментаторов на два лагеря, вызвав жаркую и эмоциональную дискуссию.

Противники идеи указывали на несколько аспектов:

Ценность денег: «Не в тему, но люди, которые говорят, что 2 рубля — пыль, никогда, наверное, не бедствовали. На 2 рубля можно купить и 2 талона, и половинку хлеба, и пачку макарон, и литр молока…»

Принцип добровольности: «Благотворительность должна быть добровольной!»; «Автор, если для вас 2 рубля — пыль, то можете добровольно перечислять не по 2 рубля, а по 200».

Существующие налоги: «И что из этого? Налоги мы платим, в том числе и на лечение таких детей. Вы предлагаете ввести ещё один налог? Мало налогов мы платим?».

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