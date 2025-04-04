Фантомная армия 1 Константин Машовец

4.04.2025, 10:00

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Почему новые российские дивизии не изменят ситуацию на фронте.

В глубине Донбасса формируется нечто весьма пугающее — какие-то новые дивизии, которые вроде бы можно скоро будет увидеть на фронте.

Сегодня рассмотрим несколько факторов, которые имеют ключевое значение и влияют на характер боевых действий, но не имеют прямого отношения к действиям частей и соединений противника на конкретных выбранных направлениях.

Вопрос комплектования

На сегодняшний день общая численность так называемой «объединенной группировки вооруженных сил РФ на юго-западном ТВД» (официальное название разновидности и разнородной группировки ВС РФ, воюющей в Украине), по разным оценкам, составляет от 610 до 630 тысяч личного состава. Эта цифра не статична, она постоянно меняется то в большую, то в меньшую сторону, в зависимости от различных факторов, начиная от перегруппировки войск и заканчивая увеличением/уменьшением темпов мобилизационного развертывания ВС РФ. Однако существенных изменений (от 50 тысяч) в ту или иную сторону нет.

Таким образом, становится понятно, что достичь «запланированного» еще на конец прошлого года (2024 г.) количества в 730-750 тысяч «тушек» в составе своей «действующей армии» пока российскому командованию не удалось. Дефицит составляет по меньшей мере около 100 тысяч человек.

По ряду данных, военно-политическое руководство Российской Федерации планирует увеличить ОБЩУЮ численность своих вооруженных сил в текущем году примерно на 320-340 тысяч человек. И насколько я понимаю, недостающие 100 тысяч тел в «действующей армии» планируют добрать именно из этого количества.

Таким образом, российское командование планирует решить сразу две основные задачи в сфере вербовки для дальнейшего ведения войны:

возместить высокий уровень потерь в ряде частей и соединений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;

по возможности, все же увеличить численность своей стратегической группировки войск в Украине, особенно в ее резервной составляющей.

Понятно, что в данном случае все это непосредственно связано с таким нетривиальным процессом, как формирование и развертывание стратегических резервов. И как следствие — планированием и проведением дальнейших наступательных операций.

Главная сложность для российского военного командования в этом вопросе заключается лишь в том, что обеспечить такой значительный «набор» исключительно за счет «гибридной» мобилизации, имеющей смешанный контрактно-принудительный характер, будет очень проблематично. Для того, чтобы все-таки выполнить поставленные задачи, им придется провести полноценное и открытое мобилизационное развертывание (мобилизацию) своей армии. Точнее, объявить (и провести в реальности) очередной этап так называемой «частичной» мобилизации, которую даже никто не отменял (по крайней мере, официально).

Насколько я понимаю, на данный момент Кремль еще не принял окончательного решения о начале его практической реализации. Надо понимать, они вполне осознают возможные социально-политические последствия такого радикального шага и все еще пытаются «выйти на нужные показатели» мобилизационного развертывания исключительно «гибридным путем».

Почему это так важно для дальнейшего хода и содержания войны?

Потому что размах и интенсивность гипотетических наступательных действий войск противника (например, весной и летом текущего года) имеет прямое и непосредственное отношение к численности, структуре и боевым возможностям их основных группировок, а также состоянию их стратегических резервов.

Математика здесь проста и понятна. Если вы, образно говоря, «кладете» в среднем по 30-40 тысяч личного состава на такие города, как Авдеевка или Торецк (это пока наиболее «осторожные» расчеты), то вполне можно себе представить, сколько вам, например, понадобится ОДНОМОМЕНТНО для «штурма» Славяно-Краматорской агломерации, штурма Сум или Харькова, или «броска» за Днепр в его низовьях, причем ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДО ПОПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩИХ ПОТЕРЬ. Очевидно, что даже наличие тех самых, очень «дефицитных» 100 тысяч дополнительных тел ко ВСЕЙ стратегической группировке войск не сделает особой «погоды», в этом смысле.

Нужно другое — «вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Но «встает» чем дальше, тем более затруднительно. И даже за «красивые деньги». Ну, а если вообще попытаться «поднять», без денег, принудительно, то может закончиться «почтой, телеграфом и телефоном», причем на этот раз не столько силами каких-то полупьяных матросов с «Авроры», сколько вполне «надежными» резервными частями и формированиями, которые будут формироваться, очевидно, «через пень-колоду», именно из-за принудительного характера мобилизации.

В двух общевойсковых армиях (ОВА) противника, ныне действующих в составе его группировки войск (ГВ) «Юг» — 51-я ОВА и 3-я ОВА (да, это бывшие, так называемые «армейские корпуса «ДНР» и «ЛНР») началось переформирование отдельных мотострелковых бригад (омсбр) в мотострелковые дивизии (мсд).

Насколько я понимаю, в состав каждой из армий войдет по 3 мотострелковые дивизии. На данный момент еще рано говорить, как это все будет выглядеть на практике, но в некоторых бригадах этих армий, на базе которых будут формироваться эти дивизии, УЖЕ действуют «штаты», значительно превышающие по своей численности (по крайней мере формально) бригадный уровень. Остальные, вероятно, будут расформированы.

Кроме того, эти бригады действуют непосредственно на фронте не только своим «штатным» составом, но и руководят рядом частей и подразделений, приданных им (как правило, каким-то отдельным стрелковым/мотострелковым полком-батальоном, а то и несколькими, укомплектованными преимущественно «частично мобилизованными»).

Я так понимаю, что командование противника пытается упорядочить процессы боевого управления в этих армиях за счет усовершенствования их организационно-штатной структуры.

Предполагается, что каждая из мотострелковых дивизий, которые войдут в состав этих армий, будет состоять из 4 «линейных» полков — 2 штурмовых и 2 «закрепляющих» + самоходный артиллерийский полк (сап), а также комплекта подразделений боевого и материально-технического обеспечения на дивизионном уровне.

Термин «мотострелковая» по отношению к этим соединениям не должен вводить вас в заблуждение. Львиную долю их составляющих будут составлять стрелковые полки и батальоны. Название «мотострелковая», скорее всего, будет закреплено за ними, так сказать, авансом. Хотя российское командование планирует в дальнейшем «переформировать» все стрелковые части и подразделения этих дивизий в мотострелковые.

Для понимания, в состав 51-й ОВА планируется включить три мотострелковые дивизии — 1-ю мсд, 110-ю мсд и 132-ю мсд. Но, 132-я мсд, например, будет сформирована на базе 101-го и 109-го отдельных стрелковых полков (осп), три отдельных стрелковых батальона (осб) — 269-й, 270-й и 272-й будут объединены в другой стрелковый полк этой дивизии — 103-й осп и единственной формально «мотострелковой» частью дивизии будет 1436-й мсп (четырехзначный номер полка явно намекает на то, что и он — не совсем «мотострелковый», ибо, очевидно, принадлежит «по своему происхождению» к так называемому «мобилизационному резерву» с очень ограниченным количеством именно «моторизованных» средств).

«Вопрос с танками» для этих формирований также остается открытым. Непонятно, получит ли каждая из дивизий по танковому полку или они будут ограничены отдельным танковым батальоном и регулярными батальонами в полках. Но, судя по всему, будет очень напряженно с танками в этих дивизиях, и соответственно, в обеих армиях. Вполне возможно, что каждая из этих армий получит в свой штат отдельный танковый полк и на этом они успокоятся (ну, или почиют «с миром»)...

Наличие зенитных ракетных и инженерно-саперных, а также других формирований полкового уровня, видимо, также не предусмотрено в этих дивизиях. Скорее всего, эти рода войск будут представлены в соединениях обеих армий исключительно подразделениями уровня «отдельный батальон/дивизион». Вероятно, такие полки появятся исключительно на уровне армий.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что данное «переформатирование» организационно-штатной структуры обеих «армий Донбасса», скорее всего, проводится исключительно как усовершенствование системы их управления и вряд ли приведет к существенному увеличению их численности, а значит, и их боевых возможностей.

На бумаге эти «армии Донбасса» с тремя «мотострелковыми» дивизиями в своем составе будут выглядеть достаточно «угрожающе». На самом же деле они, скорее всего, как были армейскими корпусами по своему боевому потенциалу, так ими и останутся.

Константин Машовец, «Фейсбук»

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