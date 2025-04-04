Ученые: Погружение в холодную воду может продлить молодость

Ученые: Погружение в холодную воду может продлить молодость4
- 4.04.2025, 10:01
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Есть и другие полезные свойства этого процесса.
Ученые из Оттавского университета (Канада) доказали, что холодная вода повышает устойчивость наших клеток к стрессу и даже может замедлять старение, пишет «Нож».
В исследовании участвовали десять здоровых молодых мужчин. Все они должны были провести в холодной воде (14 градусов Цельсия) по часу на протяжении недели. В ходе эксперимента ученые брали у добровольцев образцы крови для анализа клеточных реакций до и после периода адаптации.
Результаты показали, что в организме всех испытуемых постепенно ускорился процесс самоочищения от поврежденных клеток и токсинов (аутофагия). При этом, в самом начале эксперимента аутофагия была нарушена после первого стресс-воздействия холода.
«К концу акклиматизации мы отметили заметное улучшение клеточной устойчивости участников к холоду. Это говорит о том, что акклиматизация к холоду может помочь организму эффективно справляться с экстремальными условиями окружающей среды», — объясняет Келли Кинг, первый автор исследования.
Ученые предположили, что погружение в холодную воду может укрепить здоровье человека. Они уточнили, что необходимы дополнительные исследования: нужно понять, применимы ли выводы к другим группам населения.