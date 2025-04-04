«А что значит залитая?»: белоруска добилась обмена «неплатежеспособных» долларов в банке 4 4.04.2025, 10:09

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Но есть важный нюанс.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась опытом сдачи долларов. С ее слов, приобретенную в одном банке 100-долларовую купюру не хотели принимать как другие финорганизации, так и там, где банкноту продали. Но она сумела добиться ее обмена, правда, на белорусские рубли, а не такую же по номиналу валюту США, пишет Telegraf.news.

Белоруска рассказала, что после покупки стодолларовой купюры 26 февраля «ее резко перестали где-то принимать», когда понадобилось сдать деньги. «Мы приняли решение с этой ситуацией разбираться, надо как-то возвращать свои деньги, потому что больше 300 белорусских рублей терять не хочется», — продолжила она.

Девушка с молодым человеком ходила по банкам, где ей отказывали в приеме долларов. Пара вспомнила, что эту банкноту, со слов автора видео, получили в Альфа Банке. Белорусы пошли в то отделение, «стали в ту кассу» и пожаловались работнице на продажу «неплатежеспособной купюры». «И она начинает с нами ругаться», — сказала девушка, утверждая, что кассир отрицала продажу «такой купюры».

Белоруска предложила пробить банкноту по ее номеру, после чего сотрудница банка, как передала ее слова автор ролика, ответила: «Она платежеспособная, но она вся залита, мы такое не можем принять». Тогда девушка предложила «смотреть камеры», чтобы установить кассира, обменявшего в тот день деньги.

После этого, как утверждает автор видео, работница банка предложила обменять купюру на белорусские рубли, что и сделали. «С горем пополам, со скандалом, пока не попросили записи с видеокамер, нам вернули в белорусских рублях эти $100 … Если вам продали где-то неплатежеспособную купюру, они все чекаются [проверяются] их этой машиной, каждая купюра, каждый номер», — добавила белоруска.

«А что значит залитая? Объясните, пожалуйста», — попросила одна комментаторша. Автор ролика ответила: «Под ультрафиолетом пятна были, которые на глаз не видны».

«Отработала в банке больше 10 лет и неоднократно сталкивалась с нумеронами (счетчик+определяет подделки) [речь об аппарате для сортировки купюр Numeron. — прим. ред.]. Первый раз слышу, чтобы банк хранил номера купюр при их наличном денежном обороте», — поделилась другая пользовательница TikTok.

«Работаю в банке. Есть нумерация. У вас счетная машина, значит, дореволюционная», — ответили ей.

Еще один юзер поделился своим лайфхаком: «После покупки делаю фото номера купюр с чеком. Если не принимают, вызываю охрану — и меняют сразу, не благодарите».

«Раньше знать не знали» — Блогер рассказал, как хранить доллары, чтобы не «зацвели». Комментаторы поделились лайфхаками

«А может, вы ее залили после покупки?» — предположил другой комментатор.

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