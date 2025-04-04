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В Финляндии решили не показывать матч национальной сборной по футболу с Беларусью

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  • 4.04.2025, 10:16
В Финляндии решили не показывать матч национальной сборной по футболу с Беларусью

Игра пройдет сегодня.

Финский телеканал Yle отказался вести трансляцию футбольного матча Лиги наций между женскими сборными Беларуси и Финляндии. Игра назначена на 4 апреля.

Также Финская футбольная ассоциация не захотела принимать белорусскую сборную на своей территории, поэтому матч пройдет в Милане.

Как пишет «Трибуна», такое решение объяснили тем, что режим Лукашенко поддерживает российскую агрессию против Украины.

«Финляндии не повезло с лотереей. Беларусь отстранена от участия в большинстве международных видов спорта, но УЕФА принял решение разрешить ей участвовать. Нам нужно было решить, показывать или нет. Мы считаем, что сейчас неподходящее время для Беларуси представлять свою страну в качестве национальной сборной в этой военной ситуации», — объяснил менеджер Yle Sports Йозе Палонен.

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