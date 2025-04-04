Посланник Путина сделал новое заявление по гарантиям безопасности для Украины 6 4.04.2025, 10:05

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После встречи с республиканцами в Белом доме.

Во время своего визита в США посланник Путина Кирилл Дмитриев обсудил вопросы как двухсторонних отношений РФ и США, так и вопросы гарантий безопасности для Украины.

После встречи с республиканцами в Белом доме Дмитриев дал небольшое интервью телеканалу Fox News.

В нем он заявил, что некоторые гарантии безопасности, озвученные Западом, могут «быть приемлемы» для Кремля, но только не вхождение Украины в НАТО.

После визита в США Дмитриев заявил, что Москва все еще открыта для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Дмитриев заявил, что некоторые гарантии безопасности могут быть приемлемы, однако отказался уточнить, какие именно.

При этом он заявил, что РФ выступает категорически против вступления Украины в НАТО. Изначально в Кремле говорили, что выступают против введения европейских миротворческих сил в Украину, а также высказывались за полную «демилитаризацию» страны.

Сейчас пунктом №1 остался только отказ Киева от вступления в НАТО. При этом в Киеве не раз говорили о том, что только членство Украины в НАТО или присутствие миротворческих сил помогут отпугнуть Путина от повторного вторжения в страну.

Дмитриев впервые посетил США после 2022 года, так как против него были введены персональные санкции. В Белом доме готовы и дальше обсуждать вопрос перемирия, но только после того, как Дмитриев долижет Кремлю об итогах своего визита.

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