Трамп впервые показал «золотую карту» за $5 млн

Трамп впервые показал «золотую карту» за $5 млн10
- 4.04.2025, 10:11
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Ее могут приобрести богачи, желающие проживать в США, или получить гражданство в перспективе.
Президент США Дональд Трамп впервые публично продемонстрировал так называемую «золотую карту», пишет УНИАН.
Как заявил Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One, «золотая карта» дает право на постоянное проживание в США и возможность получить гражданство. Впрочем, ее получение обойдется претендентам в кругленькую сумму - $5 млн.
Американский президент анонсировал, что запуск «золотой карты» ожидается менее чем через 2 недели. Он продемонстрировал журналистам карту с собственным фото.
«За 5 миллионов долларов она может стать вашей... Вероятно, она выйдет менее чем через 2 недели. Очень захватывающе, правда?» - сказал Трамп.