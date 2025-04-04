Трамп впервые показал «золотую карту» за $5 млн 10 4.04.2025, 10:11

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Ее могут приобрести богачи, желающие проживать в США, или получить гражданство в перспективе.

Президент США Дональд Трамп впервые публично продемонстрировал так называемую «золотую карту», пишет УНИАН.

Как заявил Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One, «золотая карта» дает право на постоянное проживание в США и возможность получить гражданство. Впрочем, ее получение обойдется претендентам в кругленькую сумму - $5 млн.

Американский президент анонсировал, что запуск «золотой карты» ожидается менее чем через 2 недели. Он продемонстрировал журналистам карту с собственным фото.

«За 5 миллионов долларов она может стать вашей... Вероятно, она выйдет менее чем через 2 недели. Очень захватывающе, правда?» - сказал Трамп.

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