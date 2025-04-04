В Беларуси ввели важное изменение для призывников 3 4.04.2025, 10:58

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Ужесточается наказание за неявку.

В марте в Беларуси стартовал весенний призыв. Одно из его новшеств — изменения в статье 435 Уголовного кодекса (Уклонение от мероприятий по призыву). Теперь за неявку в военкомат ответственность будет строже. Вот что удалось узнать «Зеркалу».

Изменения в статью 435 УК внесли 17 февраля 2025 года. Их прописали в Законе «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который уже вступил в силу.

Раньше в статье было указано, что за уклонение от мероприятий по призыву военнообязанного может ждать наказание в виде:

общественных работ;

штрафа;

ареста;

ограничения либо лишение свободы на срок до трех лет.

Теперь штраф убрали из списка.

— По моему опыту, нередко за нарушение ст. 435 штрафовали. Все-таки это не то преступление, которое так отражается на жизни общества, как кража или хулиганство, — рассуждает представитель сервиса povestka.pro Александр. — Штраф — это была своего рода возможность получить отсрочку за деньги, ведь пока у человека не погашена либо не снята судимость, его не призовут снова. При этом раньше преступление по ст. 435 относилось к категории не представляющих большой общественной опасности, и судимость погашалась по истечении года после отбытия основного и дополнительного наказания. В 2024-м закон изменили, преступление по этой статье попало в категорию менее тяжких, а здесь уже судимость погашается через два года после основного и дополнительного наказания. Выходит, призывники могли «заплатить» за отсрочку на более длительный срок. Видимо, чтобы убрать этот момент, штрафы из перечня и исключили.

В то же время Александр отмечает, что следует отличать такие понятия, как «нарушение обязанностей по воинскому учету» и «уклонение от мероприятий по призыву».

— В первом случае грозит административная ответственность по 26.3 КоАП (Нарушение обязанностей по воинскому учету). Она наступает, если, предположим, молодой человек получил повестку на 1 апреля, но без уважительной причины явился не в этот день, а в другой, позже. При этом его опоздание не повлияло на работу комиссии, не затянуло и не сорвало призыв. В этом случае человека ждет штраф, — объясняет собеседник. — Если же, допустим, парень был надлежащим образом уведомлен (подписал повестку), но полностью пропустил призыв (ни разу не явился, и его не смогли отправить в часть), то тут будет уже уголовная ответственность.

По словам Александра, также главу 36 Уголовного кодекса (Преступления против порядка исполнения воинской обязанности) дополнили примечанием. В нем указано, что есть возможность освобождения от уголовной ответственности по той же ст. 435 и еще трем:

ст. 434 (Уклонение от мероприятий по призыву на военную службу по мобилизации);

ст. 436 (Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы (занятия);

ст. 437 (Уклонение призывника или военнообязанного от воинского учета).

Но это возможно лишь в том случае, если призывник заявил следователям, что он готов пойти служить, встал на воинский учет и пришел в военкомат, а также явился на сборы (занятия).

— Правда, мы пока не знаем, как это будет работать на практике, — отмечает собеседник.

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